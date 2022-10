Ukrainan tiedustelupäällikkö: Sota päättyy kesään mennessä

Ukrainan puolustusministeriön tiedusteluosaston päällikkö Kyrylo Budanov odottaa sodan venäläisiä hyökkääjiä vastaan päättyvän ensi kesään mennessä.

– Myöhään keväällä tämän kaiken pitäisi loppua. Kesään mennessä kaiken pitäisi olla ohi, Budanov Ukrinform kertoo.

Hänen mukaansa ensisijaisesti Ukrainan pitäisi saavuttaa vuoden

Budanov sanoo, että kuluvan vuoden loppuun mennessä Ukrainan asevoimat edistyvät merkittävästi.

– Nämä ovat merkittäviä voittoja, näette sen pian, hän lisäsi.

Kysyttäessä, voisiko se olla Hersonin vapauttaminen, Budanov vastasi: ”Toivon, että se voisi olla Herson.”

Hänen mukaansa sodan päättyessä alkaa ”erittäin vakava poliittinen prosessi”, joka liittyy Venäjän federaation muutoksiin, ja tietyt alueet irtaantuvat Venäjästä.

– Moskova maksaa meille korvaukset, kaikki tämä odottaa heitä, Budanov sanoi.

Hän uskoo, että Kaukasian alueet eroavat ensimmäisenä Venäjästä ja sitten Venäjän federaatio hajoaa.

– On monia alueellisia ongelmia. ”Venäjän federaatio” on vain nimellisesti liittovaltio. Se on äärimmäisen laaja alue, joka on ollut olemassa melko pitkään. Kukaan ei tiedä, miten – näiden rajojen sisällä. Se perustui yksinomaan uskoon hallinnon voimaan. Heti kun hallinto kaatuu, kaikki tämä hajoaa, Budanov ennustaa.