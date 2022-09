Ukrainan tiedustelujohtaja: Venäjän armeijan vahvuus paljastui myytiksi

Useiden salamurhayritysten kohteeksi joutunut Ukrainan tiedustelujohtaja esiintyy harvoin julkisuudessa, mutta Viron yleisradioyhtiö ERR on onnistunut saamaan Kyrylo Budanovilta haastattelun.

Ukrainan puolustusministeriön tiedustelupääosaston päällikkö, kenraalimajuri Budanov ei peittele sitä, miksi hän suostui tapaamaan juuri virolaisen toimittajan sotilastiedustelun väliaikaisessa ja salaisessa päämajassa.

– Tiedustelullamme on konkreettiset ja läheiset siteet Viron tiedustelupalveluun. He auttavat meitä ja me puolestamme autamme heitä, Budanov toteaa ERR:lle ja korostaa lämpimiä välejä virolaisiin.

Hän ei avaa tiedustelupalveluiden yhteistyötä tätä enempää, mutta Ukrainan tiedustelun tiedetään käyttäneen paljon Virossa valmistettuja lennokkeja. Lisäksi Viron tiedustelulla on arvokasta tietoa Leniningradin ja Pihkovan alueiden joukoista, joita Venäjä on siirtänyt taisteluihin Ukrainaan. Näistä on ollut hyötyä puolustustaistelua käyville ukrainalaisille.

Asiantuntijoiden mukaan Ukraina on osoittautunut yllättävän menestyksekkääksi tiedustelu- ja vastatiedustelutoiminnassa. Budanovia pidetäänkin toiminnan pääarkkitehtinä. Kansainvälinen media on kuvaillut häntä ”Ukrainan johtavaksi vakoojaksi”.

Perinteisen tiedustelutoiminnan lisäksi sosiaalisella medialla on asiantuntijoiden mukaan ollut tärkeä rooli tiedustelun lähteenä. Hyökkääjän sotilaiden huolimattomat päivitykset ja älylaitteiden käyttö ovat esimerkiksi paljastaneet tietoja joukkojen ja esimerkiksi ammusvarastojen sijainneista. Ukrainan sotilastiedustelu julkaisee myös säännöllisesti otteita siepatuista puheluista, joissa venäläissotilaat paljastavat sotilaallisesti tärkeää tietoa, avautuvat tekemistään sotarikoksistaan tai haukkuvat esimiehiään.

– Elän 2000-luvulla, joten miten voisin olla käyttämättä internetiä. Ilman sitä ei tule toimeen. On kuitenkin ymmärrettävä, että sosiaalisen median verkostot ovat vain yksi tiedustelun käytettävissä oleva työkalu, Budanov toteaa.

Tiedustelua on pidetty avainroolissa siinä, että Ukraina on onnistunut vapauttamaan miehitettyjä alueita. Onnistunut vastahyökkäys on Budanovin mukaan paljastanut suurelle yleisölle Venäjän armeijan heikkouden.

– Näet sen – totaalinen paniikki, pakeneminen, vetäytyminen Harkovan alueelta rajojen taakse, vetäytyminen puolustuslinjan taakse. Kyseessä on henkinen romahdus, koska nyt on ymmärretty se, etteivät he ole niin vahvoja.

Venäjän armeija on Ukrainan tiedustelujohtajan mukaan osoittautunut myytiksi.

– Koko maailma on nähnyt, että Venäjän armeija ei ole toiseksi eikä neljänneksi tai edes kymmenenneksi paras maailmassa.

– Siksi maailman on ymmärrettävä, että tämä kaikki on ollut pr-kampanjaa ja myyttiä.