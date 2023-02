Ukrainan tiedustelujohtaja: Strategisena tavoitteena tulee olemaan Krim

– Yksi sen strategisista tavoitteista on katkaista Venäjän pääsy Krimille, sanoo puolustusministeriön tiedusteluosaston apulaispäällikkö Vadym Skibitskyi Ukrinformin mukaan.

– Uskon, että olemme valmiita vastahyökkäykseen tänä keväänä, hän sanoi lisäten, että tarkka ajoitus riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien länsimaisten aseiden saapumisesta.

Skibitskyi selvensi, että yksi strategisista tavoitteista tulee olemaan yritys ”ajaa kiila Venäjän rintamaan etelässä Krimin ja Venäjän mantereen väliin”.

Tiedustelun apulaispäällikkö ei myöskään sulkenut pois mahdollisuutta, että Ukraina iskisi asevarastoihin Venäjän maaperällä, mukaan lukien Belgorodin alue.

– Sieltä käynnistetään hyökkäykset Ukrainaan. Tämä muodostaa uhan esimerkiksi Harkovalle, Skibitskyi selitti.

Vastahyökkäyksen tavoitteena on vapauttaa kaikki Ukrainan miehitetyt alueet, mukaan lukien Krim, Skibitskyi korosti.

– Pysähdymme vasta, kun saamme maan takaisin vuoden 1991 rajoille.

Skibitskyi on sanonut aiemmin, että Ukrainan asevoimat ovat valmiita kaikkiin skenaarioihin kevät-kesäkampanjan aikana, jonka hän uskoo olevan ”erittäin vaikea”.

Ukrainian Military Intelligence has stated that the Major Offensive that is being planned for Spring will take place in Southeastern Ukraine and will be intended to drive a wedge between Crimea and Mainland Russia. pic.twitter.com/kg7E6AQu8A

— OSINTdefender (@sentdefender) February 26, 2023