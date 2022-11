Ukrainan tiedustelu: Hyökkääjä suunnittelee provokaatioita Valko-Venäjällä

Ukrainan sotilastiedustelu raportoi sunnuntaina Venäjän tiedustelupalveluiden suunnittelevan lavastettuja hyökkäyksiä Valko-Venäjän kriittistä infrastruktuuria vastaan painostaakseen Valko-Venäjän asevoimia osallistumaan Ukrainan sotaan, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo (ISW).

– Ukrainan asevoimien pääesikunta lisäsi, että Ukrainan viranomaiset eivät ole havainneet valkovenäläisten hyökkäysosastojen muodostamisia, ISW toteaa katsauksessaan.

ISW pitää edelleen epätodennäköisenä, että Valko-Venäjän joukot hyökkäävät Ukrainaan.

Taisteluiden kerrotaan jatkuvan kiivaina Itä-Ukrainassa.

Venäläiset ja ukrainalaiset lähteet ovat raportoineet käynnissä olevista taisteluista Svatove-Kreminna-linjalla Luhanskin alueella.

– Ukrainan asevoimien virkailijan mukaan Ukrainan joukot ovat vapauttaneet 12 asutuskeskusta Luhanskissa itäisellä rintamalla alkaneen vastahyökkäyksen jälkeen, ISW kertoo.

Venäjän puolustusministeriö väittää iskeneensä Ukrainan joukkokeskittymään Luhanskin alueen Novoselivskessä.

– Venäjän puolustusministeriö väitti aiemmin torjuneensa Ukrainan hyökkäykset kyseisessä asutuskeskuksessa, ja tämä väite saattaa viitata siihen, että Ukrainan joukot etenivät alueelle, ISW arvioi.

Venäjän joukkojen kerrotaan jatkaneen hyökkäysoperaatioitaan Donetskin alueella Bahmutin ja Avdijivkan suunnilla.

Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä on myös jatkanut Etelä-Ukrainan Hersonin alueella joidenkin joukkojen siirtämistä Dnepr-joen itäiseltä rannalta muille operatiivisille suunnille. Venäjän sanotaan silti ylläpitävän merkittävää joukkojen läsnäoloa Hersonin alueella.

Tonight's abbreviated #Ukraine update from @TheStudyofWar & @criticalthreats discusses the rising influence of the milblogger (military correspondent or voenkor) community in #Russia despite its increasingly critical commentary on the conduct of the war. https://t.co/4YI6apHO2c pic.twitter.com/6tXZZxTf78

— ISW (@TheStudyofWar) November 21, 2022