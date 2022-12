Ukrainan tiedustelu: Hyökkääjä on rakentanut 400 risteilyohjusta

Ukrainan sotilastiedustelun varajohtaja Vadim Skibitskyn mukaan Venäjä on pystynyt rakentamaan lähes 400 risteilyohjusta sodan syttymisen jälkeen. Asiasta kertoo Kyiv Independent.

Näihin Skibitskyn mukaan lukeutuvat 240 ilmasta laukaistavaa Kh-101-risteilyohjusta ja noin 120 mereltä ammuttavaa Kalibr-risteilyohjusta.

The New York Times kertoi hiljattain, että Venäjän ohjustuotanto on jatkunut lännen asettamista pakotteista huolimatta. Tämän on arvioitu viittaavan siihen, että Venäjä on löytänyt keinot hankkia puolijohteita ja muita materiaaleja ohjusten tuotantoon. Venäjällä on voinut olla myös varastoissaan aseteollisuuden tarvitsemia komponentteja.

Ukrainan arvion mukaan hyökkääjä pystyy rakentamaan yhä noin 40 uutta ohjusta kuukaudessa.