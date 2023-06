”Moskovan tiedustelu värväsi kuljettajat”- Ukrainan takseissa on hiljaista

Ukrainalaiskirjailija Andrei Kurkov kertoo Kyiv Post-lehdessä, että elämä Ukrainan miehitetyillä alueilla on muuttunut hiljaiseksi Venäjän puolelle toukokuussa tehtyjen hyökkäysten jälkeen. Hänen mukaansa tiedustelu-upseerien kerrotaan saapuneen kitkemään Ukraina-myönteisyyttä alueilta.

– Ensin he keskittyivät taksikuskeihin ja määräsivät heidät keskustelemaan matkustajiensa kanssa niin, että he paljastaisivat poliittiset kantansa. Taksikuskien täytyi tunnistaa ne matkustajat, jotka vaikuttivat tyytymättömiltä miehitykseen, Kurkov kirjoittaa.

– Miehitetyillä alueilla taksimatkat ajetaankin nyt hiljaisuudessa.

Erityishuomiota tiedustelu-upseerit kiinnittävät niihin asukkaisiin, jotka eivät myönny ottamaan Venäjän passia.

– Heitä on niin paljon, että (Vladimir) Putin on hyväksynyt lain, joka mahdollistaa Ukrainalaisten karkottamisen miehitetyiltä alueilta, jos he kieltäytyvät ottamasta Venäjän kansalaisuutta, hän kirjoittaa.

Kansalaisuuden ottaneet miehet voidaan Venäjän lain mukaan mobilisoida sotaan oikeaa kotimaataan vastaan. Hänen mukaansa sotavangeiksi jääneistä on kasvavissa määrin paljastunut Itä- ja Etelä-Ukrainasta kotoisin olevia miehiä. Vaikka heitä painostetaan ottamaan passi vastaan, ei se poista vastuuta.

– Jos heidät saadaan kiinni ase kädessä, he ovat kotimaansa pettureita ja heidät joko tuomitaan maanpetoksesta tai vaihdetaan Venäjän sotavangeiksi jääneisiin ukrainalaisiin. Tilanteessa he eivät voi kuin hävitä, hän kertoo.