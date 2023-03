Ukrainan sotilastiedustelu selittää, miksi Venäjä luo jännitteitä Moldovassa

Ukrainan armeijan tiedustelupalvelu GURin tiedottaja Andriy Cherniakin mukaan Venäjä luo jännitystä Moldovan ja Transnistrian ympärille ja pyrkii kahteen päämäärään: kääntää kansainvälinen huomio Ukrainan sodasta ja osoittaa jonkinlaista ”voittoa” venäläiselle yleisölle, uutisoi Ukrinform.

Cherniak toteaa, että Ukrainan tiedustelu tarkkailee Moldovan ja Transnistrian kehitystä.

– Transnistriassa venäläisillä on hyvin rajallinen joukko (sotilaita). Siellä on varastoja, joita he vartioivat. Mutta noissa varikoissa ei ole juuri mitään jäljellä. Ja kaikki, mitä siellä vielä on, on vanhaa ja käyttökelvotonta. Ja Moldovassa he yrittävät edelleen poliittisesti horjuttaa tilannetta ”false flag” -operaatiolla, Cherniak sanoi.

Hän muistutti, että samanlaisella skenaariolla Venäjä tunkeutui Donetskiin ja Luhanskiin.

– Mielestämme Venäjä asettaa jännitteitä Moldovaan kahden tavoitteen voimin. Ensimmäinen on pyrkimys kääntää eurooppalaisen yleisön huomio pois Ukrainasta. Siksi he yrittävät sytyttää uuden tulipalon Euroopassa.

Toiseksi Cherniakin mukaan tämä on suunnattu Venäjän kotimaiselle yleisölle.

– Loppujen lopuksi he eivät ole saavuttaneet voittoja niin kutsutussa ”sotilaallisessa erityisoperaatiossaan”. Joten heidän on näytettävä jonkinlainen voitto kansalle. Nyt he yrittävät yllyttää eräänlaiseen vallankumoukseen luodakseen illuusion, että ”Maailma tukee heitä”, ja että ”moldovalaiset ovat meitä varten”, Cherniak huomautti.

Ukrainan eteläisten puolustusvoimien yhteisen lehdistökeskuksen päällikkö Natalia Humeniuk totesi aiemmin tällä viikolla, ettei provokaatioita Moldovan rajalla ole poissuljettu, mutta tällä hetkellä Transnistrian sektorilla ei ole havaittu vihollisen toimintaa.