Ukrainan sotilas: Vihollinen pakenee eikä taistele

Ukrainan joukot ovat jatkaneet vastahyökkäystä Zaporizzjan ja Donetskin alueilla. Viron yleisradio ERR on käynyt haastattelemassa ukrainalaisia sotilaita vapautetuilla alueilla.

– He (venäläiset) eivät olleet valmiita. Heillä ei ole samanlaista motivaatiota kuin meillä. He ovat vieraassa maassa. Tapahtui jopa niin, että he pakenivat saapuessamme. He jättivät asemansa ilman taistelua. Heillä ei ole mitään motivaatiota, kertoo Anatoli ERR:lle.

Ukrainalaiset kertovat edenneensä noin 12 kilometriä kolmen kuukauden aikana.

– Tärkeintä on, ettei kiirehdi. Ei koskaan. Oli paljon sellaisia hetkiä, kun sain käskyn jatkaa. Ymmärsin kuitenkin, että pojat (sotilaat) joutuisivat siinä tapauksessa vihollisen tykistötulen alle. Siksi en ole kiirehtinyt. Olen tehnyt kaiken rauhallisesti ja harkiten. Ihmishenget ovat kaikista tärkeintä, kertoo Igor.

Helppoa rintamalla ei sotilaiden mukaan ole.

– Tietenkin vihollinen on muuttunut. Siitä on tullut aiempaa vahvempi ja älykkäämpi. Jos vuoden 2014 alussa he olivat kuin pentuja, niin venäläisten ammattijoukkojen saapuessa rintamalla tunsimme sen heti, kertoo Kirill.