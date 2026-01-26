Ukrainan sota osoitti kaukolämmön haavoittuvuuden

Ukrainan sota on osoittanut kaukolämpöön nojaavan lämmitysverkon haavoittuvuuden, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

BBC kutsuu artikkelissaan kaukolämpöjärjestelmää ”neuvostoajan kaupunkisuunnitteluksi”. Entisen Neuvostoliiton kaupungit ovatkin täynnä kerrostaloja, jotka nojaavat suuriin lämpövoimaloihin – ja Venäjä on Ukrainassa iskenyt niihin kaikkiin.

Iskut energiainfraan katkaisevat sähköt, mutta generaattorit sekä akut tarjoavat tällöin ainakin tilapäistä helpotusta. Lämmityksen järjestäminen kaukolämpöön nojaavassa järjestelmässä on kuitenkin haastavampaa.

Ukrainan pääkaupungissa noin 6 000 kerrostaloa onkin nyt ilman lämmitystä viimeisimpien iskujen jäljiltä. Kiovalainen Rita kuvaakin Kiovassa asumista uhkapeliksi.

– Jos lämmitys ja kaasu on päällä, ei ole sähköä ja vettä. Jos on sähköä ja vettä, ei ole lämmitystä, Rita harmittelee.

– Kotiintulo on joka päivä arpapeliä. Pääsenkö suihkuun tai juomaan kuumaa teetä, vai en kumpaakaan? Ja tietenkin ohjukset ja droonit sen päälle.

Kiovan kaukolämpöjärjestelmästä vastaava Kyivteploenergon mukaan valtaosa Kiovan asunnoista saa lämpönsä kaukolämmöstä. Idemmässä Zaporizhzhiassa luku on kolme neljäsosaa.

Energia-alan asiantuntijan Juriy Koroltšukin mukaan Ukraina peri itsenäistymisen jälkeen neuvostoaikaisen kaukolämpöverkon, eikä sitä ole muutettu lainkaan. Suuriin keskitettyihin lämpövoimaloihin perustuva järjestelmä toimii rauhan aikana, mutta sitä ei ole suunniteltu kestämään ohjus- ja drooni-iskuja.

Järjestelmän haavoittuvuus tulikin karulla tavalla esille vasta sodan myötä.

– Aikaisempina talvina lämmitysjärjestelmää vastaan ei isketty tällä tavalla. [Iskuja] tapahtui vain ajoittain, ja he eivät kohdistuneet suoraan lämpövoimaloihin, Koroltšuk sanoo.

Koroltšuk uskookin, että iskujen tarkoitus on luoda painetta rauhanneuvottelujen suhteen.

Valtiojohdossa tilanteen vakavuus on ymmärretty. Hallitus suunnitteleekin nyt lämpökattiloiden tekemistä pakollisiksi kaikkiin kerrostaloihin. Hajautetun lämmitysjärjestelmän rakentaminen tyhjästä ei kuitenkaan tule olemaan helppoa tai halpaa.