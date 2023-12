Räjähtänyt venäläisjuna tulessa videolla – lastina väitetysti lentokoneen polttoainetta

Sosiaaliseen mediaan on ilmestynyt videoita torstain rautatieiskusta Venäjällä, jonka kerrotaan olevan Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n toteuttama. Verkkouutiset kertoi asiasta ensin eilen iltapäivällä.

Tavarajuna, jossa oli 50 vaunua, räjähti Ukrainan yleisradioyhtiö RBC:n mukaan tunnelissa Burjatiassa Baikal-Amurin radalla, joka on Venäjän tärkein raideyhteys Kiinaan.

Junan lastina kerrotaan olleen suurimmaksi osaksi dieseliä sekä lentokonepolttoainetta. Yhden säiliön kerrotaan palaneen täysin ja kahteen muuhun tuli reikä. Polttoainetta on valunut rata-alueelle ja raivaustyöt ovat kesken.

SBU:n lähde on vahvistanut CNN:lle aiemman tiedon siitä, että neljä pommia räjäytettiin, kun tavarajuna oli liikkeellä.

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko kertoo X-alustalla, että liikenne junaradalla on keskeytynyt, koska rataan on tullut vaurioita.

Venäjä tutkii tapausta terrorismina. Venäjän mediassa on kerrottu tavarajunan säiliöiden syttyneen tuleen räjähdysten seurauksena tunnelissa Itykit-Okusikan-alueella Itä-Venäjällä ja että junaliikenne radalta on siirretty poikkeusreitille.

Russian Telegram channels report that on November 30, saboteurs blew up a freight train in Buryatia at the Itykit-Okusikan crossing, which consisted of 50 train cars, including 41 tank cars with diesel and 3 tank cars with aviation fuel.

