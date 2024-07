Salaisessa keskuksessa koulutetaan uusia droonilentäjiä

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt runsaasti videoita drooneista, joilla isketään taitavasti niin vihollisen panssarivaunuihin kuin sotilaisiin. Ukrainan menestys droonisodassa on kuitenkin koulutuksen ansiota, kertoo Kyiv Post.

Mitä enemmän drooneja Ukraina saa, sitä enemmän lentäjiä niille tarvitaan. Ukrainan salainen droonilentäjiä kouluttava koulutuskeskus pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen.

Koulutuksen tarkoituksena on opettaa miten droonilla lennetään esteiden yli, ympäri ja läpi, kuinka elektronista häirintää torjuntaan ja miten liikkuvaa kohdetta tarkkaillaan ja miten se löydetään.

Lisäksi tulevat lentäjät oppivat huoltamaan ja korjaamaan drooneja sekä asentamaan niihin räjähteitä.

– Meillä on jatkuva tarve kouluttaa lentäjiä. Miehittämättömien järjestelmien maailma muuttuu jatkuvasti, ja vihollinen kehittää uusia toimintatapoja yrittäessään estää meitä suorittamasta tehtäviämme, kommentoi Teenagerina tunnettu kouluttaja.

Vaikka koulutuksessa lentäjille opetetaan myös teoriaa, suurin osa koulutuksesta koostuu käytännön harjoituksista. Tätä varten keskuksessa on kaikki, mitä tuleva lentäjä tarvitsee harjoitellakseen drooneilla lentämistä.

Keskuksesta löytyykin muun muassa esterata tunneleineen, esteineen ja vanteineen. Yhdellä esteradalla on verkkoja, toisella keppejä, joiden välistä drooni pitää ohjata. Toisella puolella rataa on rakennuksen julkisivu, jonka aukoista lentäjien on ohjattava drooninsa.

Apuna käytetään myös liikkuvia ajoneuvoja, joiden ympärille on rakennettu eräänlainen häkki. Ne toimivat maalitauluina lentäjien harjoitellessa liikkuvaan kohteeseen osumista.

– On harjoitusratoja liikkumisen harjoittelemiseen, on maalitauluja joihin voi osua, on erilaisia työkaluja, joiden avulla lentäjät voivat harjoitella ja oppia toimimaan […] mahdollisimman läheisesti taistelua muistuttavissa olosuhteissa, Teenager jatkaa.

Lentäjiä tarvitaan, sillä viimeviikkoisessa Nato-huippukokouksessa lukuisat maat sitoutuivat hankkimaan Ukrainalle drooneja 45 miljoonan euron edestä. Se riittää jopa miljoonaan drooniin.