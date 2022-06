Ukrainan puolustustahto: Korkeimman oikeuden tuomarit lähtivät rintamalle

Ukrainalaisten puolustustahto venäläistä hyökkääjää vastaan herättää jälleen laajasti ihailua sosiaalisessa mediassa.

Nyt verkossa leviää kuvia kahdesta Ukrainan korkeimman oikeuden tuomarista, jotka ovat helmikuusta lähtien puolustaneet kotimaataan rintamalla.

Tuomareiden kerrotaan liittyneen Ukrainan armeijaan vapaaehtoisesti.

Yhdessä tämän jutun alta löytyvässä kuvassa Oleksandr Mamaluy istuu auton penkillä ase kädessään. Vuonna 2017 korkeimman oikeuden tuomariksi nimitetty mies toimii asevoimissa tarkka-ampujana. Hänet tunnetaan kutsumanimellä ”Lakimies”.

Toisessa kuvassa tuomari Ivan Mishchenko kävelee tuhoutuneen panssarivaunun edessä. Hänestä käytetään rintamalla nimeä ”Dredd”, jolla viitataan Sylvester Stallonen tähdittämään, vuonna 1995 valmistuneeseen Judge Dredd – tuomari –toimintaelokuvaan.

First thing he did having woken up to the war in the early hours of Feb 24: shave. pic.twitter.com/zp3X2orCG6

Also fought in 2014-2015. Appointed to the Supreme Court in 2017.

Another 🇺🇦Supreme Court Judge on the frontlines, Oleksandr Mamaluy. Sniper. Call sign: "Lawyer".

Ivan Mishchenko, 🇺🇦Supreme Court judge since 2017 (economic law branch). Father of 3 children, which would allow him to cross the border and leave Ukraine.

On the frontlines since February. Volunteered. Callsign "Dredd" (yes, as in "Judge Dredd"). pic.twitter.com/s3hPFMPqth

— Danylo Mokryk (@DMokryk) June 16, 2022