Ukrainan puolustusministeriö lainaa Mannerheimia

Ukrainan puolustusministeriö siteeraa Suomen marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheimia.

– Linnoitukset, tykistö, ulkomainen apu – ne eivät ole arvokkaita, ellei tavallinen sotilas tiedä, että se on hän, joka vartioi maataan, ministeriö totesi keskiviikkona Twitterissä.

Keskiviikkona tuli kuluneeksi 83 vuotta talvisodan alkamisesta. Neuvostoliitto hyökkäsi ilman sodanjulistusta Suomeen 30.11.1939.

Päivityksen yhteydessä puolustusministeriö on jakanut kuvan Venäjän armeijan tappioista. Ukrainan mukaan Venäjä olisi menettänyt sodassa lähes 90 000 sotilasta marraskuun loppuun mennessä.

Tämän lisäksi Ukraina kertoo Venäjän menettäneen lähes 6 000 panssaroitua ajoneuvoa, noin 2 000 tykkiä sekä 1 500 dronea. Tietoja ei ole varmistettu riippumattomista lähteistä.

"Fortifications, artillery, foreign aid – will be of no value, unless the ordinary soldier knows that it is HE guarding his country."

Carl Gustaf Emil Mannerheim

