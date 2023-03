Ukrainan puolustusministeri: Aseita ei ole koskaan tarpeeksi

Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikovin mukaan Euroopan unionin päätös antaa miljoona tykistöammusta Ukrainalle on tärkeä.

– Meidän on puolustettava itseämme venäläisiä vastaan, lannistettava heidät varsinkin itärintamalla. Sitten jatkamme vastahyökkäystä. Tämä tarkoittaa, että tarvitsemme lisää ammuksia heidän puolustuslinjansa murtamiseksi. Näin pelastamme sotilaidemme henkiä. Siksi apu on tärkeää. Tämä on resurssien sotaa. Meillä on puolellamme sivistyneen maailman resurssit, myös Euroopan maiden. Siksi tehty päätös on tärkeä. Sanoisin, että ratkaiseva, Reznikov sanoo Viron yleisradio ERR:n haastattelussa.

Ministeriltä kysytään, onko miljoona tykistöammusta riittävä määrä.

– Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kuulen tämän kysymyksen. Vastaus on hyvin selkeä. Jos kotimaassasi käydään sotaa, aseita ei ole ikinä tarpeeksi. Tämä tarkoittaa, että tarvitsemme enemmän ja enemmän siihen asti, kunnes voitamme tämän sodan. Se olisi voitto Ukrainalle ja koko sivistyneelle maailmalle, hän vastaa.

Reznikov kertoo, että taistelu Bahmutin kaupungista on vienyt voimavaroja hyökkääjältä.

– Venäläiset aloittivat hyökkäyksen Bahmutiin viime toukokuussa. He jatkavat yhä hyökkäystä ilman merkittäviä tuloksia. Bahmut seisoo edelleen kuin linnoitus. Sillä alueella olemme vähentäneet venäläisten hyökkäyskykyä. Tämä auttaa joukkojamme pitämään etulinjan vakaana ja antaa meille aikaa valmistautua vastahyökkäykseen, hän sanoo.

– Näen, että myös venäläisillä on pulaa ammuksista. He ovat myös väyneitä. He ovat kokeneet erittäin suuria tappioita, paljon kuolleita ja haavoittuneita. On normaalia, että he menettävät 500 sotilasta vuorokaudessa tapettuina tai haavoittuneina. Se tarkoittaa, että jokainen päivä tuo voittoamme ja heidän tappiotaan lähemmäksi.