”Ukrainan puolustaminen on periaatteen puolustamista”

Venäjän Ukrainaa vastaan käymä hyökkäyssota uhkaa amerikkalaisprofessori Andrew Novon mukaan paitsi Euroopan rauhaa ja Naton yhteenkuuluvuutta, myös koko sääntöperustaisen kansainvälisen järjestyksen tulevaisuutta tavalla, jolla on pitkän aikavälin seurauksia Yhdysvalloille, Euroopalle ja koko maailmalle.

Nyt jo kolmatta vuotta jatkuvan täysimittaisen sodan merkitystä on hänen mukaansa luonnehdittu kriittiseksi niin usein, että kriittisyyden käsite on vähitellen kärsimässä inflaation.

– Sun Tzun klassikkoteos Sodankäynnin taito alkaa ikimuistoisin sanoin: ”Sodankäynnin taito on valtiolle elintärkeää. Se on elämän ja kuoleman kysymys, tie joko turvallisuuteen tai tuhoon.” Mutta mikä tässä sodan vaiheessa on aidosti niin kriittistä ja miksi tämä konflikti on niin tärkeä maailmalle? Miksi läntiset poliitikot eivät voi vain tehdä sopimusta, jolla ongelma katoaisi, Yhdysvaltain maanpuolustuskorkeakoulun (National Defense University) strategian professuuria hoitava Novo kysyy ajatushautomo Cepan julkaisemassa artikkelissa.

Osa vastauksesta löytyy Novon mukaan siviiliväestöön kohdistuneista hirmuteoista, joita Venäjän armeija toteutti kaksi vuotta sitten Ukrainan Butšassa.

– Butšan verilöyly korostaa sitä karua totuutta, että Venäjän poliittiset tavoitteet ja sen noudattamat taktiikat ovat tehneet konfliktista elämän ja kuoleman kysymyksen ukrainalaisille ja koko Ukrainan valtiolle. Tämän ymmärtäminen selittää sodan ratkaisevan merkityksen maailmalle. Butsan vuosipäivä muistuttaa meitä siitä, että venäläisjoukot käyvät kattavaa tuhoamissotaa, jonka tavoitteena on Ukrainan valtion tuho, Novo toteaa.

Joulukuussa 2022 YK raportoi 441 siviilin joukkomurhasta Butšassa sekä sadoista muista tapauksista, joihin liittyi siviilien surmaamista ja todisteita siitä, että hyökkääjä ei pyrkineet millään tavoin erottamaan aseettomia siviilejä sotilashenkilöistä. Jo huhtikuussa 2022 kolmasosa Ukrainan infrastruktuurista oli tuhoutunut. Tammikuuhun 2024 mennessä yli 3,7 miljoonaa ukrainalaista oli joutunut lähtemään evakkoon maan sisällä ja 6,3 miljoonaa oli paennut maasta.

Vladimir Putin ei Novon mukaan ole sodan pitkittyessäkään tinkinyt alkuperäisestä tavoitteestaan eli Ukrainan ja ukrainalaisten lakaisemisesta ikuisiksi ajoiksi Euroopan kartalta.

– Kremlin despootin perustelu koko sodalle perustuu väitteeseen, jonka mukaan Ukraina ei ole suvereeni valtio. Putinin mielestä ukrainalaisten ei pidä antaa määritellä omaa hallintoaan, ulkopolitiikkaansa tai taloudellista tulevaisuuttaan. Ukrainalla kansakuntana ei ole oikeutta olla olemassa, Novo muistuttaa.

Maailman on hänen mukaansa korkea aika herätä tunnustamaan, että kyseessä on uhka paitsi Ukrainan olemassaololle, myös koko oikeusvaltioperiaatteeseen ja valtioiden suvereniteettiin perustuvalle kansainväliselle järjestelmälle, jossa rajoja ei voida sotilaallisin voimakeinoin muuttaa.

– On totta, että länsikään ei ole näitä periaatteita aina noudattanut. Periaatteiden rikkominen ei kuitenkaan saisi mitätöidä niiden merkitystä, hän sanoo.

– Kuten Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin marraskuussa 2022 lausui, tämä sota on hyökkäys yhteisiä arvojamme ja oikeusvaltiota vastaan. Austinin sanat eivät ole mikään banaali tai triviaali huomio. Jokainen valtio maapallolla on turvattomampi, jos Putinin hyökkäys Ukrainaan onnistuu murentamaan uskomme 80 viime vuoden aikana luotujen normien arvoon ja jos se suistaa maailman kohti tilaa, jossa kansakuntien olemassaolo riippuu yksinomaan niiden sotilaallisesta voimasta, Novo toteaa.

– Nykyaikaiset länsimaiset valtiot perustuvat uskoon, että elämä ja vapaus ovat kaikkien ihmisten luonnollisia oikeuksia. Ukrainan puolustaminen on tämän ydinperiaatteen puolustamista, ja jos tällä periaatteella ei ole merkitystä, sitten millään periaatteella ei ole.