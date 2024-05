Venäjän erikoisjoukot tulitaistelussa rajalla, videolla iskun torjunta

FPRI-tutkimuslaitoksen sotilasasiantuntija Rob Lee on jakanut X-tilillään sosiaalisessa mediassa kiertävän videon Venäjän erikoisjoukkojen ja Ukrainan rajavartijoiden välisestä tulitaistelusta Harkovan alueella.

Yhteenoton kerrotaan tapahtuneen viime perjantaina, jolloin Venäjä aloitti uuden hyökkäyksen Ukrainan Harkovan alueella.

Video näyttää ukrainalaisten rajavartijoiden olevan metsässä sijaitsevissa asemissaan juuri ennen tulitaistelun puhkeamista.

Puolustajat havaitsevat liikettä edessään, jonka jälkeen eräs rajavartijoista huudahtaa kysyen ”kuka siellä”. Tämän jälkeen venäläinen tiedustelu- ja sabotaasiryhmä avaa tulen ukrainalaisia vastaan.

Taistelu kestää useita minuutteja osapuolten tulittaessa toisiaan omista asemistaan. Ukrainalaisilla on käytössään myös konekivääri, joka kuitenkin jumiutuu.

– Siellä on vit…i venäläisiä, yksi ukrainalainen toteaa.

Tulitus taukoaa hetkeksi, ja venäläiset kehottavat ukrainalaisia antautumaan.

– Hoholit (haukkumasana ukrainalaisista), antautukaa, hyökkääjä huutaa asemistaan.

Ukrainalaiset vastaavat tähän jatkamalla tulitusta.

Taistelun tauottua ukrainalaisten sanotaan torjuneen hyökkäyksen ja vetäytyneen onnistuneesti takaisin omille linjoilleen.

Video näyttää, kuinka rajavartijat palaavat lopulta omien joukkojen luokse.

Venäjän erikoisjoukot ovat tehneet useita väijytyksiä ja iskuja rajan yli Sumyn ja Tshernihivin alueilla viimeisen vuoden aikana.

– Tämä todennäköisesti jatkuu Kharkov-operaation tukemiseksi, Rob Lee toteaa viestipalvelu X:ssä.

Russian SSO has been conducting ambushes and raids across the border in Sumy and Chernihiv oblasts frequently over the past year. This will likely continue in support of the Kharkiv operation. https://t.co/wbxIDNDXxY

— Rob Lee (@RALee85) May 14, 2024