Ukrainan presidentti: Näiden kuuden kuukauden aikana olemme muuttaneet historiaa

– Kuusi kuukautta sitten Venäjä julisti meille sodan. Helmikuun 24. päivänä koko Ukraina kuuli räjähdyksiä ja laukauksia. Ja 24. elokuuta sen ei pitänyt kuulla sanoja ”Hyvää itsenäisyyspäivää!”. 24. helmikuuta meille kerrottiin, ettei meillä ole mahdollisuuksia. Elokuun 24. päivänä sanomme: Hyvää itsenäisyyspäivää, Ukraina, sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi itsenäisyyspäivän puheessaan.

Hän totesi, että ”näiden kuuden kuukauden aikana olemme muuttaneet historiaa, maailmaa ja itseämme”.

– Nyt tiedämme varmasti, kuka todella on veljemme ja ystävämme, ja kuka ei ole edes satunnainen tuttava. Kuka ei todella tarvitse meitä, ja missä ovi on meille todella auki. Ymmärsimme, kuka on kuka. Ja koko maailma oppi, keitä ukrainalaiset ovat. Mikä on Ukraina. Kukaan ei sano siitä enää: se on jossain tuolla, lähellä Venäjää, Zelenskyi totesi.

Hänen mukaansa ukrainalaiset nostavat kätensä ylös vain kerran.

– Kun juhlimme voittoamme. Koko Ukraina. Koska emme käy kauppaa maillamme ja ihmisillämme. Meille Ukraina on koko Ukraina. Kaikki 25 aluetta ilman myönnytyksiä tai kompromisseja.

– Donbas on Ukrainaa. Ja me otamme sen, oli polku mikä tahansa. Krim on Ukrainaa. Ja me otamme sen, Zelenskyi vakuutti.

On Ukraine's Independence Day, the Presidential couple @ZelenskyyUa @ZelenskaUA laid flowers at the Wall of Memory of the Fallen Defenders of 🇺🇦 at the Mykhailivskyi Cathedral in Kyiv. Today is the 3108th day of the war and the 182nd day of the large-scale russian invasion. pic.twitter.com/FnnHnrXtMb

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 24, 2022