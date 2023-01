Ukrainan presidentti kumosi neljän kansanedustajan kansalaisuudet

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti kumoavansa kansalaisuuden neljältä maan kansanedustajalta, kertoo Radio Free Europe.

Presidentti kertoi tehneensä epätavallisen päätöksen maan turvallisuuspalvelun materiaalin perusteella. Hänen mukaansa vastaavia päätöksiä on tulossa lisää.

– Jos kansan valitut edustajat eivät halua palvella Ukrainan kansaa, vaan Ukrainaan tulleita murhaajia, toimintamme on asianmukaista, Zelenskyi sanoi videopuheessaan kansalaisille.

Nämä kansanedustajat ovat Andriy Derkach, Taras Kozak, Renat Kuzmin, ja Viktor Medvedchuk. He kaikki ovat olleet syytettyinä maanpetoksesta sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen vuosi sitten helmikuussa.

Kansanedustajat valittiin Ukrainan parlamenttiin venäläismielisestä Opposition ohjelma – Elämän puolesta -puolueesta, joka on tällä hetkellä kielletty Ukrainassa.

Pitkäaikainen poliittinen vaikuttaja Viktor Medvedchuk pidätettiin huhtikuussa ja luovutettiin Venäjälle vankienvaihdossa syyskuussa. Venäjän presidentti Vladimir Putinin kerrotaan olevan Medvedchukin tyttären kummisetä.

