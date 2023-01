Ukrainan presidentti kiittää Suomea aseavusta

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiittää Twitterissä Suomea, joka kertoi perjantaina uudesta 400 miljoonan euron sotilasavusta Ukrainalle.

Zelenskyi kertoo olevansa kiitollinen ”Ukrainan todellisille ystäville” sekä kiittää Suomen hallitusta sotilasapupaketista, joka sisältää ”erittäin kaivattuja” raskaita aseita ja ammuksia.

Noin 50 maan edustajat ovat parhaillaan koolla Saksan Ramsteinissa keskustelemassa Ukrainalle toimitettavasta aseavusta.

– Odotamme myös tärkeitä uutisia Ramsteinista, Zelenskyi toteaa tviitissään.

I am grateful to the true friends of Ukraine @niinisto, @MarinSanna and the entire Finnish government for the largest military aid package announced today, including much-needed heavy weapons and ammunition. We are also waiting for important news following Ramstein.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2023