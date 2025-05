Ukrainan presidentti haastaa Vladimir Putinin, mutta tulitauosta ei ole tietoakaan

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan maanantain vastaisena yönä yli sadalla itsemurhalennokilla. Ukrainan ilmavoimien esikunnan mukaan ilmatorjunta sai tuhottua niistä 66. Yhteensä Venäjän droneja tunnistettiin 108. Droneista koitui tuhoja Odessassa, Mykolaivissa, Donetskissa ja Žytomyrissa. Yksi droneista ohjattiin rahtijunaan Donetskin seudulla. Junan kuljettaja haavoittui, kertoi Ukrainan rautatieyhtiö Telegramissa.

Myös Venäjän maavoimat on jatkanut hyökkäyksiään. Ukrainan pääesikunnan mukaan sunnuntaiaamun ja maanantaiaamun välillä hyökkäykset aiheuttivat 155 taistelukosketusta, kertoo Ukrainska Pravda -lehti.

Nämä jatkuvat hyökkäykset tekee maanantaina erityisen vakavaksi se, että sunnuntaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ehdotti Venäjän presidentti Vladimir Putinille tapaamista ja samalla välittömästi alkavaa tulitaukoa. Myös lauantaina Ukrainan pääkaupunki Kiovassa kokoontunut länsimaisten johtajien ”halukkaiden koalitio” edellytti Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin suosituksella Venäjää aloittamaan välittömästi 30 päivän mittaisen tulitauon.

Myöhään lauantaina Putin kommentoi, että odottaa Ukrainaa osallistumaan ”vakaviin neuvotteluihin” sotatoimien lopettamisesta. Putin toisti samalla aiemmat vaatimuksensa siitä, että länsimaiden lähettämän aseavun Ukrainalle tulisi loppua ja tyrmäsi länsimaiden tukeman ja vaatiman 30 päivän tulitauon. Putin ehdotti myös suoria neuvotteluja Venäjän ja Ukrainan välillä. Kerta olisi ensimmäinen sitten maalis-huhtikuun 2022.

Volodymyr Zelenskyi vastasi sunnuntaina Putinin ilmoituksiin kertomalla, että odottaa Vladimir Putinia henkilökohtaiseen tapaamiseen kuluvan viikon torstaina Turkissa. Maanantaina aamulla Putin tai hänen esikuntansa ei ollut vielä kommentoinut, suostuuko ehdotukseen. Tapaamisehdotus on selkeä haaste, sillä Venäjä on toistuvasti väittänyt että juuri Zelenskyi olisi se joka kieltäytyisi neuvottelemasta.

Maanantain vastaisen yön hyökkäykset osoittavat, että Venäjä ei tottele. Sunnuntaina Ukrainan sotaa monitoroiva Institute for the Study of War (ISW) analysoi päivittäiskatsauksessaan, että Kreml pyrkii manipuloimaan tilannetta neuvotteluvaatimuksista edukseen yrittämällä viestiä Donald Trumpin hallinnolle ja länsimaiseen mediaan että sen omat vaatimukset olisivat kohtuullisia ja järkeviä. Putinin lauantaisella esiintymisellä Venäjän hallinto pyrkii viestimään valheellista tahtoa lopettaa samalla, kun se kuitenkin jatkaa hyökkäystään.