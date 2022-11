Ukrainan presidentti: Etenemme, mutta olemme valmiita rauhaan

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vierailulla Venäjältä takaisin vallatussa Hersonin kaupungissa. Asiasta kertovat muun muassa BBC ja CNN. Myös sosiaalisessa mediassa on levinnyt useita videoita, joissa presidentin nähdään kävelevän takaisin vallatussa kaupungissa.

Presidentin vierailu tapahtuu vain päiviä sen jälkeen, kun ukrainalaiset joukot valtasivat kaupungin takaisin venäläisiltä. Ukrainan joukot valtasivat Hersonin takaisin perjantaina.

BBC:n tietojen mukaan presidentti puhui kaupunkilaisille Hersonin kaupungin pääaukiolla. Zelenskyi kertoo olevansa ”todella onnellinen” kaupungin vapautumisesta.

–Kuljemme eteenpäin ja olemme valmiita rauhaan kaikkialla maassamme, Zelenskyi sanoi puheessaan maanantaina CNN:n mukaan.

Zelenskyi totesi myös, ettei Ukraina ole kiinnostunut muiden maiden alueista. Tämä oli vastaus kysymykseen, jossa vihjattiin, aikooko Ukraina jatkaa etenemistä Venäjälle kuuluville alueille.

Zelenskiy traveled to Kherson City today, 3 days (2 days?) after it was recaptured by Ukrainian forces. (source: https://t.co/Uzks73eQZm) pic.twitter.com/WKESWkykgs

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) November 14, 2022