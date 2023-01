Ukrainan presidentti: Emme pärjää pelkällä motivaatiolla

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pyysi maailmanlaajuista yhteisöä toimittamaan Ukrainalle lisää aseita väliaikaisesti miehitettyjen alueiden, mukaan lukien Krimin, vapauttamiseksi.

– Olemme puhuneet satoja kertoja aseiden puutteesta. Emme pärjää pelkällä motivaatiolla.

Ukrainan ilmapuolustus on edelleen heikkous ja Venäjä todennäköisesti käynnistää pian uuden sarjan lennokki-iskuja, Zelenskyi, hän sanoi videon välityksellä Maailman talousfoorumille Davosissa Ukrinformin mukaan.

– Tavoitteemme on vapauttaa kaikki alueemme. Krim on maatamme, aluettamme, mertamme ja vuoriamme. Antakaa meille aseitanne, niin palautamme sen, mikä on meidän, Zelenskyi sanoi.

Hän korosti, että Venäjän federaatiolla on mahdollisuus vetäytyä vapaaehtoisesti kaikilta Ukrainan alueilta, jotka ovat olleet sen miehittäminä vuodesta 2014 lähtien.