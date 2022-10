Ukrainan pakolaisia laitettu asumaan asepalvelusta pakoilevien venäläisten kanssa

Ukrainalaiset ovat kiinnittäneet huomiota asiaan.

– Ukrainan pakolaisia on laitettu asumaan asepalvelusta pakoilevien venäläisten kanssa. Suosionosoituksia niille, jotka ajattelivat, että naisten ja lasten saattaminen yhteen natsimaan miesten kanssa oli hyvä idea, todetaan Twitter-viestissä, joka viittaa Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n kirjoitukseen.

”Hyvät ukrainalaiset, tarvitsemme apuanne ja neuvojanne. Asumme pakolaiskeskuksessa ja eilen tapahtui epämiellyttävä tilanne, paljon venäläisiä miehiä asettui keskukseemme. Suurin osa asukkaista on naisia, joilla on lapsia ja jotka pakenivat sotaa Mariupolista, Khersonista, Izyumista ja muista”, viestissä todetaan.

”Kaikki ovat yksinkertaisesti shokissa, eivätkä ymmärrä kuinka selittää lapsilleen ja itselleen, miten elää ihmisten vieressä, joiden maa tappaa sinut? Onko tästä tilanteesta mitään ulospääsyä?”, viesti jatkuu.

Maahanmuuttovirasto Mirgi toteaa Twitterissä, että ”ukrainalaisten ja venäläisten sijoittaminen Suomen vastaanottojärjestelmässä herättää keskustelua. Tiedostamme tilanteen ja seuraamme sitä tarkasti”.

Migrin mukaan vastaanottokeskuksia on ohjeistettu aiheesta.

– Majoitusratkaisuissa sekä muissa järjestelyissä on pyritty huomioimaan tilanteen sensitiivisyys. Erityisiä haasteita eri väestöryhmien välillä ei tähän mennessä ole havaittu, mutta tilanne elää ja reagoimme muutoksiin nopeasti.

Viraston mukaan perinteiset vastaanottokeskukset ovat olleet Suomessa laitosmaisia.

– Uudet vastaanottokeskukset toimivat pitkälti asuntopohjaisesti, mikä mahdollistaa eri asiakasryhmien erottamisen toisistaan aivan uudella tavalla.

Migri sanoo sijoittavansa ukrainalaiset ja venäläiset hakijat laitosmallisissa keskuksissa jatkossa lähtökohtaisesti eri keskuksiin.

– Elävässä elämässä tilanteet ovat kuitenkin moninaisia. Järjestelyissä pitää huomioida esimerkiksi perheet, joissa on molempia kansallisuuksia.

– Meille tärkeää on, että asiakkaamme voivat kokea olonsa Suomessa turvalliseksi. Käymme jatkuvasti vuoropuhelua eri tahojen, muun muassa Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n kanssa. Samoin teemme yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa asiaan liittyvien turvallisuusnäkökohtien huomioimiseksi, Maahanmuuttovirasto sanoo.

