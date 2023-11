Ukrainan mukaan yli 325000 venäläistä olisi kaatunut

Ukrainan armeijan pääesikunta kertoo, että venäläisiä olisi kaatunut sunnuntaihin mennessä noin 325 580 sitten Venäjän hyökkäyksen alun 24. helmikuuta 2022.

Venäjän panssarivaunuja sanotaan tuhotun koko sodan aikana 5 520, panssaroitua miehistönkuljetusvaunua 10 282 ja 10 299 muuta sotilasajoneuvoa.

Venäjän kerrotaan menettäneen lisäksi 323 lentokonetta, 324 helikopteria, 5 905 lennokkia, 597 ilmatorjuntayksikköä, 7 875 erilaista tykistöasetta ja 907 raketinheitintä. Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 1 565.

"Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage."

Dale Carnegie

