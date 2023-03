Ukrainan mukaan yli 165000 venäläistä on kaatunut

Ukrainan armeijan pääesikunta kertoo Facebookissa Venäjän kärsineen maanantaina 740 miehen tappiot ja nyt hyökkääjiä olisi kaatunut 160 540 sitten sodan alun.

Naton Euroopan-joukkojen komentaja Christopher Cavoli arvioi maaliskuun alussa Venäjän kokonaistappioiden olevan yli 200 000 sotilasta. Cavolin mukaan lukuun sisältyy 1 800 upseeria. Britannian puolustusministeriö on tätä aiemmin arvioinut, että Venäjä on menettänyt Ukrainassa yhteensä 175 000-200 000 sotilasta, joista 60 000 on kaatunut.

Ukraina ei ole liiemmin ilmoittanut omista tappioistaan, mutta läntisten arvioiden mukaan nekin ovat huomattavia. Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja, kenraali Mark Milley arvioi jo viime marraskuun alussa, että Venäjä on kärsinyt aloittamassaan sodassa yli 100 000 kuollutta ja haavoittunutta. Hänen mukaansa Ukrainan luvut ovat todennäköisesti samat. Lisäksi Milley arvioi tuolloin 40 000 ukrainalaisen siviilin kuolleen sodassa.

Myös Venäjän kalustotappiot kasvavat. Ukraina ilmoittaa tuhonneensa maanantaihin mennessä 3 484 Venäjän panssarivaunua, 6 789 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 5 367 muuta sotilasajoneuvoa.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 304 lentokonetta, 289 helikopteria, 2 120 lennokkia, 247 ilmatorjuntayksikköä, 2 519 erilaista tykistöasetta ja 495 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 907.