Ukrainan mukaan venäläisiä olisi kaatunut nyt yli 100000

Ukrainan pääesikunta kertoo Venäjän tappioiksi 100 400 kaatunutta sitten sodan alun.

Eri arvoissa Venäjän kokonaistappioiksi on esitetty 80 000-90 000 miestä.

Myös kalustotappiot ovat olleet merkittäviä.

Ukraina sanoo tuhonneensa torstaihin mennessä 3 003 Venäjän panssarivaunua, 5 981 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 4 615 muuta sotilasajoneuvoa.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 283 lentokonetta, 267 helikopteria, 1 693 lennokkia, 212 ilmatorjuntayksikköä, 1 978 erilaista tykkiä ja 413 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 653.

