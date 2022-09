Ukrainan mukaan venäläisiä kaatunut yli 58000

Venäläisiä on Ukrainan mukaan kaatunut koko sodan aikana jo noin 58 150, joista noin 400 viimeisen vuorokauden aikana.

Ukraina sanoo tuhonneensa tähän mennessä 2 312 Venäjän panssarivaunua, 4 889 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 3 742 muuta ajoneuvoa.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 262 lentokonetta, 224 helikopteria, 989 lennokkia, 175 ilmatorjuntayksikköä, 1 381 tykkiä ja 331 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 242.

"A life without fighting is a dead sea in the universal organism."

Machado de Assis

