Ukrainan mukaan venäläisiä kaatunut noin 59000

Venäläisiä on Ukrainan mukaan kaatunut koko sodan aikana jo noin 59 080, joista noin 500 viimeisen vuorokauden aikana.

Ukraina sanoo tuhonneensa tähän mennessä 2 338 Venäjän panssarivaunua, 4 932 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 3 768 muuta ajoneuvoa.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 264 lentokonetta, 225 helikopteria, 1 003 lennokkia, 176 ilmatorjuntayksikköä, 1 391 tykkiä ja 326 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 246.

