Ukrainan mukaan venäläisiä kaatunut jo yli 55000

Venäläisiä on Ukrainan mukaan kaatunut koko sodan aikana jo noin 55 110, joista noin 300 viimeisen vuorokauden aikana.

Ukraina sanoo tuhonneensa tähän mennessä 2 227 Venäjän panssarivaunua, 4 748 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 3 610 muuta ajoneuvoa.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 253 lentokonetta, 217 helikopteria, 932 lennokkia, 168 ilmatorjuntayksikköä, 1 340 tykkiä ja 318 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 238.

"Putin assumed the was dealing with a lapdog. What he got was a wolverine."@StephenKing

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 21, 2022