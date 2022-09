Ukrainan mukaan venäläisiä kaatunut jo lähes 49000

Venäläisiä on Ukrainan mukaan kaatunut koko sodan aikana noin 48 700, joista noin 350 viimeisen vuorokauden aikana.

Läntisten arvioiden mukaan Venäjän kokonaistappiot olisivat 80 000 kaatunutta ja haavoittunutta.

Ukraina sanoo tuhonneensa tähän mennessä 2 009 Venäjän panssarivaunua, 4 366 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 3 247 muuta ajoneuvoa.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 234 lentokonetta, 203 helikopteria, 853 lennokkia, 153 ilmatorjuntayksikköä, 1 126 tykkiä ja 289 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 198.

#Ukraine: Perhaps everyone assumed that Bayraktar TB-2 UCAVs are no longer used for offensive actions- but that isn't true.

Aided by HARM strikes, they are operating intensely during the #Kherson Offensive- such as this Russian 2S3 Akatsiya 152mm SPG torn apart just yesterday. pic.twitter.com/Xw3TXAkPzq

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 1, 2022