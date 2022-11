Ukrainan mukaan Venäjän tappiot lähestyvät 80000 miestä

Venäläisiä on Ukrainan armeijan pääesikunnan mukaan kaatunut koko sodan aikana jo noin 79 400, joista 710 viimeisen vuorokauden aikana.

Keskiviikkona Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja, kenraali Mark Milley arvioi, että Venäjä on kärsinyt aloittamassaan sodassa yli 100 000 kuollutta ja haavoittunutta. Hänen mukaansa Ukrainan luvut ovat todennäköisesti samat.

Myös kalustotappiot ovat olleet mittavia, sillä Ukraina sanoo tuhonneensa tähän mennessä 2 814 Venäjän panssarivaunua, 5 696 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 4 259 muuta sotilasajoneuvoa.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 278 lentokonetta, 261 helikopteria, 1 505 lennokkia, 205 ilmatorjuntayksikköä, 1 817 tykkiä ja 393 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 399.

"If there's one thing I know, it's never to mess with mother nature, mother in-laws and, mother freaking Ukrainians."

Skinny Pete

Total combat losses of the enemy from Feb 24 to Nov 11: pic.twitter.com/vG60rwxCyN

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 11, 2022