Venäjän kerrotaan tekevän ohjusiskuja Valko-Venäjän alueelta

– Venäläiset ovat ampuneet alueellemme tänä aamuna kymmeniä ohjuksia. He jatkavat Valko-Venäjän alueen käyttöä. Heillä on paljon ohjuksia, myös vanhoja, teknisesti vanhentuneita, sanoi Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andriy Yermak, raportoi Ukrinform.

– Tehtävämme on laajentaa Ukrainan asevoimien kapasiteettia vastauksena tähän. Olemme jatkuvasti yhteydessä liittolaistemme kanssa uusista aseista, hän jatkaa.

Yermak korosti, että niitä tarvitaan nopeasti ja paljon.

Tänään venäläiset ovat ampuneet ohjuksia Zhytomyrin, Lvivin, Khmelnytskyin ja Tšernihivin alueille. Ukraina sanoo ampuneensa alas kymmenen ohjusta Zhytomyrin.

First official footage of HIMARS 🔥🔥🔥 at battlefields in Ukraine!

These weapons are in the good hands, dear Americans!

To be continued.

Video by the Commander-in-Chief of the #UAarmy General Valerii Zaluzhnyy. pic.twitter.com/iI1oghDrFJ

— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 25, 2022