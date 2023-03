Ukrainan mukaan Venäjä on tappanut sodassa ainakin 464 lasta

Ukrainan puolustusministeriön julkaisemien lukujen mukaan Venäjä on tappanut ainakin 464 lasta ja aiheuttanut 934 lapsen haavoittumisen helmikuussa 2022 aloitetun laajamittaisen hyökkäyksen jälkeen.

Lukujen mukaan Venäjä on hyökkäyksen alun jälkeen syyllistynyt myös 73 502 sota- tai viharikokseen sekä 16 909 rikokseen, jotka rikkovat Ukrainan kansallista turvallisuutta.

– Venäjä on terroristivaltio, Ukrainan puolustusministeriö tviittaa.

Lukuja ei ole varmistettu riippumattomista lähteistä.

