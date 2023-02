Ukrainan mukaan Venäjä on ryöstänyt jopa 150000 ukrainalaista lasta

Noin 150 000 laittomasti karkotettua ukrainalaista lasta voi nyt oleskella Venäjän alueella, uutisoi Ukrinform.

– Venäjän federaation alueella on 16 207 virallisesti vahvistettua lasta. Nämä ovat lapsia, joista minä oikeusasiamiehenä tiedän. Tiedän, mistä Ukrainan kaupungeista nämä lapset ovat ja missä he suunnilleen oleskelevat Venäjän alueella, sanoo Ukrainan parlamentin ihmisoikeusvaltuutettu Dmytro Lubinets Ukrinformin mukaan.

– Todellisuudessa tällaisten lasten määrä on paljon suurempi. Oletamme, että tämä luku on noin 150 000 lasta. Venäjä sanoo pitävänsä alueellaan 733 000 ukrainalaista lasta. Tämä luku on kuitenkin mielestämme liioiteltu, Lubinets jatkaa.

Hänen mukaansa suurin osa lapsista vietiin Venäjälle väliaikaisesti miehitetyiltä alueilta eli Luhanskin, Donetskin, Hersonin, Zaporižžjan alueilta ja Krimiltä. Siellä kirjattiin muitakin rikkomuksia.

– Kun Hersonin kaupunki vapautettiin, saavuin sinne kolmantena päivänä. Löysimme pojat, joita pidettiin venäläisessä kidutuskammiossa. Yksi heistä on Vitali, 14-vuotias. Häntä kidutettiin kymmenen päivää Hersonissa. Hän oli vakavasti pahoinpidelty. Poika sai ensimmäisen ateriansa vasta kuudentena vankeuspäivänä. Poika ja hänen setänsä jäivät kiinni tuhoutuneiden venäläisten laitteiden läheltä ja heitä syytettiin laitteiden valokuvaamisesta, vaikka heillä ei ollut edes puhelimia mukana. Heitä hakattiin ja kidutettiin, Lubinets kertoo.

Hänen mukaansa Ukraina pyrkii nyt saamaan ukrainalaisten lasten sodan aikaisen karkottamisen tunnustettua kansanmurhaksi.

– Miksi me puhumme kansanmurhasta? Koska pakkosiirto etnisestä ryhmästä toiseen on yksi sen merkki kansainvälisen oikeuden mukaan. He [venäläiset] ottavat ukrainalaisia lapsia, jotka puhuvat ukrainaa, siirtävät heidät Venäjän alueelle ja sanovat, että he eivät koskaan olleet ukrainalaisia. He kieltävät ukrainan kielen käytön, eivät myönnä asiakirjoja, eivät vapauta lapsia, Lubinets luettelee.

Samaan aikaan väliaikaisesti miehitetyillä alueilla asuvat ihmiset pelkäävät ottaa yhteyttä Ukrainan viranomaisiin kertoakseen heille näistä asioista.

– Se, että minuun otetaan yhteyttä, voidaan tulkita vakoiluksi. Heidän kyynisyytensä siellä menee yksinkertaisesti asteikolta, Lubinets toteaa.