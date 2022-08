Ukrainan mukaan sota on jo menossa käännekohtaan

– Sodan käännekohta on jo alkanut, kun venäläiset alkavat ymmärtää, että sota koskee heitä kaikkia, eikä raivoa jossakin muualla maailmassa, sanoo Ukrainan puolustusministeriön tiedustelupääosaston päällikkö, kenraalimajuri Kyrylo Budanov, Ukrinform raportoi.

– Venäläiset ovat alkaneet ymmärtää, että heidän armeijansa ei ole niin vahva, että heidän ilmapuolustusjärjestelmänsä eivät ole niin hyviä, ja että Venäjän armeija ei todellakaan pysty puolustamaan väliaikaisesti miehittämäänsä Ukrainan aluetta, hän sanoi.

Budanovin mukaan Venäjän armeija ”ei ole maailman toiseksi vahvin, eikä edes neljänneksi vahvin”.

– Kosto tulee. Ymmärrys siitä, että kosto tulee, se tulee ihmisille, kun he henkilökohtaisesti alkavat nähdä ja tuntea, että sota ei raivoa jossain muualla maailmassa, se on juuri siellä, missä he ovat.

Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov puolestaan sanoi, että tämän vuoden loppuun mennessä ukrainalaiset kuulevat hyviä uutisia rintaman tilanteesta.

Reznikovin mukaan kaikki riippuu useista tekijöistä, ja hän lisäsi olevansa optimistinen.

– Olen hyvin informoitu optimisti, joten minulla on tiettyjä positiivisia toiveita, että tänä vuonna tulee hyviä, miellyttäviä uutisia koko Ukrainan yhteiskunnalle ja maailmalle

Reznikovin mukaan Ukrainan virhe oli se, että maa luotti naapuriinsa liikaa, niin paljon, että ”emme kehittäneet armeijaamme.

– Meillä on sota eloonjäämisestä, ja me selviämme tästä sodasta murtaen tuon Goljatin selkärangan, Reznikov vakuutti viitaten Venäjään.