Ukrainan ministeriö vitsailee HIMARS-pelistä – ”ottakaa tämä kiinni, venäläiset”

Ukrainan puolustusministeriö on julkaissut Twitterissä jutun alta löytyvän videon HIMARS-ohjusten laukaisusta.

Ministeriö vitsailee saatetekstissä kuluneen kesän ”suosituimmasta pelistä”.

– Ukrainan HIMARS-heittimet laukaisevat ohjuksia, kun samaan aikaan venäläiset ponttonisillat, lautat, ammusvarastot ja sotilastukikohdat ”nappaavat” niitä. Ottakaa tämä kiinni, venäläiset!, tviitissä sanotaan.

The most popular game in Ukraine this past summer. Ukrainian HIMARS launch missiles, while russian pontoon bridges, ferries, ammunition depots and military bases “catch” them.

– Catch this one, russkies! pic.twitter.com/mrMlUOpvC6

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 23, 2022