Ukrainan Mig-29:n täysosuma: JDAM-pommi räjäytti Venäjän komentopaikan taivaan tuuliin

Sosiaalisessa mediassa leviävä video näyttää, kuinka ukrainalainen Mig-29-hävittäjä tuhoaa JDAM-ER-täsmäpommeilla Venäjän joukkojen komentobunkkerin Oleshkyn kaupungissa Etelä-Ukrainan Hersonin alueella.

Pommit osuvat videolla tarkasti kohteeseen painuen bunkkerin katon läpi ja aiheuttaen suuret räjähdykset.

Ukrainan ilmavoimien sotilaiden ylläpitämän Telegram-kanavan mukaan iskussa kuoli useita korkea-arvoisia venäläisiä upseereita ja hyökkääjän kalustoa.

Venäläisten sanotaan muuttaneen neuvostoaikaisen S-200-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän bunkkerin komentopaikaksi, joka nyt tuhoutui.

Ukrainan ilmavoimien kerrotaan ottaneen käyttöön rajoitetun määrän Yhdysvaltain toimittamia JDAM-ER-täsmäpommeja viime vuoden helmikuussa.

JDAMit voivat iskeä tarkasti takalinjassa sijaitsevia komentopisteitä, ammusvarastoja ja muita kohteita vastaan.

Kherson Oblast, a pair of Ukrainian JDAM-ER guided bombs, fused as bunker busters, slam through the roof of a Russian command bunker, detonating inside.

The strike reportedly eliminated a number of Russian officers running operations near Kherson City. pic.twitter.com/J9yUSgDgj2

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 1, 2025