Ukrainan linnoitusvyöhykettä uhkaa saarrostus, hyökkääjä kokoaa eliittijoukkoja

Venäläiset kokoavat merijalkaväkeä ja muita eliittijoukkoja Ukrainan Donetskin alueella sijaitsevan Kostjantynivkan lähellä, kertoo Ukrainan yleisradioyhtiö Suspilne.
Kostjantynivkan suunnalla toimivan ukrainalaisen prikaatin aliupseeri kertoo, että hyökkääjän tarkoituksena on saartaa Ukrainan Kostjantynivkan-Kramatorskin-Slovjanskin-linnoitusvyöhyke.
Hänen mukaansa Venäjän joukot yrittävät katkaista Ukrainan logistiikkayhteyksiä ja vaikeuttaa näiden kaupunkien puolustamista.
Venäläiset iskevät parhaillaan Kostjantynivkaan tykistöllä, lennokeilla ja liitopommeilla.
Venäjän joukot etenivät äskettäin Harkovan alueen pohjoisosassa, Kostjantynivkan -Druzhkivkan taktisella alueella ja Siverskin lähellä, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.
Ukrainan joukot etenivät äskettäin Borovan ja Novopavlivkan lähellä ja Dobropilljan taktisella alueella sekä Zaporižžjan alueen länsiosassa.