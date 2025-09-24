Verkkouutiset

Ukrainalaisia sotilaita Kostjantynivkassa Itä-Ukrainassa Donetskin alueella. AFP / LEHTIKUVA / ANATOLII STEPANOV

Ukrainan linnoitusvyöhykettä uhkaa saarrostus, hyökkääjä kokoaa eliittijoukkoja

Venäläiset yrittävät katkaista logistiikkayhteyksiä ja vaikeuttaa kaupunkien puolustamista Itä-Ukrainassa.
Venäläiset kokoavat merijalkaväkeä ja muita eliittijoukkoja Ukrainan Donetskin alueella sijaitsevan Kostjantynivkan lähellä, kertoo Ukrainan yleisradioyhtiö Suspilne.

Kostjantynivkan suunnalla toimivan ukrainalaisen prikaatin aliupseeri kertoo, että hyökkääjän tarkoituksena on saartaa Ukrainan Kostjantynivkan-Kramatorskin-Slovjanskin-linnoitusvyöhyke.

Hänen mukaansa Venäjän joukot yrittävät katkaista Ukrainan logistiikkayhteyksiä ja vaikeuttaa näiden kaupunkien puolustamista.

Venäläiset iskevät parhaillaan Kostjantynivkaan tykistöllä, lennokeilla ja liitopommeilla.

Venäjän joukot etenivät äskettäin Harkovan alueen pohjoisosassa, Kostjantynivkan -Druzhkivkan taktisella alueella ja Siverskin lähellä, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Borovan ja Novopavlivkan lähellä ja Dobropilljan taktisella alueella sekä Zaporižžjan alueen länsiosassa.

