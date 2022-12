Ukrainan lähetystöihin lähetetty jälleen epäilyttäviä paketteja

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleban mukaan maan suurlähetystöt Tanskassa ja Romaniassa ovat saaneet 6. joulukuuta epäilyttäviä paketteja.

Samanlaisia verisiä ja eläinten silmiä sisältäviä paketteja on lähetetty aiemmin maan suurlähetystöihin Espanjassa, Unkarissa, Alankomaissa, Puolassa, Kroatiassa, Italiassa ja Itävallassa.

– Pyydän niitä, jotka jatkavat näiden pakettien lähettämistä ja suurlähetystöjemme terrorisoimista, rentoutumaan ja lopettamaan ajan ja rahan tuhlaamisen postimerkkeihin. Ette saavuta tällä mitään, Kuleba sanoi tiedotustilaisuudessa The Kyiv Independent -uutissivuston mukaan.

Ulkoministeriön tiedottaja Oleh Nikolenkon mukaan kyseessä saattaa olla hyvin suunniteltu pelottelukampanja suurlähetystöjä ja konsulaatteja vastaan.

Lisäksi 1. joulukuuta Ukrainan Madridin-suurlähetystöön kirjepommi, joka räjähtäessään haavoitti lähetystön työntekijän.

Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov sanoi räjähdyksen jälkeen uskovansa, että Venäjä voi olla kirjepommi-iskun takana. Ulkoministeri Kuleban mukaan tämän vaihtoehdon lisäksi tekijä voi olla myös Venäjää sympatisoiva taho, joka yrittää lietsoa pelkoa.

"I ask those who continue to send these packages and terrorize our embassies to relax and stop wasting time and money on postage stamps. You won't achieve anything with this," Foreign Minister Dmytro Kuleba said on Dec. 6.https://t.co/Zu3dj4kgkp

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 6, 2022