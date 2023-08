Ukrainan lääkintämies: Täällä tulee hulluksi, jos antaa empatialle vallan

Kyiv Independentin haastattelema ukrainalainen lääkintämies toteaa, että sodassa on tärkeä pysyä kylmäsydämisenä. Tunteiden ei voi antaa päästä vaikuttamaan toimintaan.

– Inhimillinen tekijä on aina läsnä, ja ihmiset voivat tehdä virheitä. Mutta me emme saa tehdä niitä – siksi analysoimme aina omaa toimintaamme, jotta voimme parantaa itseämme, hän kertoo ajatusprosessistaan.

Lääkintämiehet ovat usein todistamassa sodan raaimpia hetkiä. Kaikkia sotilaita ei ehditä evakuoida ajoissa kiivaiden taisteluiden vuoksi. Aika on todella arvokasta, ja he ajavat sitä kovempaa, mitä vakavampi tapaus on kyydissä.

– Jos alamme suhtautua kaikkeen tapahtuvaan todella vakavasti ja hyvin myötätuntoisesti, tulemme hulluiksi. Täällä on koko ajan yhteys vain kipuun, kärsimykseen ja tuskaan, lääkintämies sanoo.

– Yritämme olla ajattelematta sitä, mutta ajatukset palaavat asiaan silti. Mutta kun saamme heidät vakautuspisteelle ja ymmärrämme, että he selviävät, helpotus on todella suuri.

Sotilas ei usko sodan päättyvän lähiaikoina. Ennen pitkää sotatoimet tulevat kuitenkin päättymään.

– Se tulee varmasti loppumaan, mutta emme voi vaikuttaa siihen muuten, kuin keskittymällä siihen, mitä tällä hetkellä tapahtuu, hän toteaa.