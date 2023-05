Ukrainan komentaja: Meidän pitää valmistautua verilöylyyn

Ukrainan komentaja Alex Gorgan kertoo ison hyökkäyksen alkavan, kun aurinko on kuivannut mudan ja taisteluajoneuvojen siirtely helpottuu.

– Siitä tulee erittäin veristä. Menetämme paljon hyviä miehiä. Venäläiset ovat valmistautuneet hyvin, ja meidän täytyy rynniä suoraan heidän puolustuksensa läpi. On eri asia, jos on puolustavassa asemassa, ei menetä yhtä monta miestä, Gorgan kertoo ruotsalaiselle Svenska Dagbladet -lehdelle.

– Meidän pitää valmistautua verilöylyyn, hän jatkaa.

Yksi vaihtoehto hänen mukaansa on hyökätä Melitopolin kaupungin alueelle. Näin Ukraina voisi katkaista Venäjän Krimille johtavan maakäytävän. Toinen vaihtoehto on hyökkäys Donetskiin tai Luhanskiin.

– Meidän on hyökättävä täysin ja lopetettava tämä. Meillä on rajalliset resurssit, eikä länsimailla ole enää aseita annettavana meille. Meidän on siis onnistuttava, kun aloitamme suuren hyökkäyksen, komentaja kertoo.

Ukrainan ensisijainen strategia ei ole hänen mukaansa ottaa miehitettyjä alueita takaisin hallintaan.

– Tavoitteena on tappaa mahdollisimman monta venäläistä. Tai ottaa heidät sotavangiksi. Ja tuhota mahdollisimman monta sotilasajoneuvoa. Se on päätavoitteemme. Se on ainoa tapa voittaa Venäjä.

Komentaja kertoo, että tässä vaiheessa Ukrainan tavoitteena on eristää venäläisten miehittämiä kaupunkeja ja tukkia huoltoreittejä.

Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Ilmari Käihkö kertoo SvD:lle, että Ukrainan keväthyökkäyksestä ei välttämättä tule suurta menestystä.

– Kuulostaa järkevältä, että he valitsevat strategiaksi kaupunkien eristämisen ja puhuvat petollisista liikkeistä ennen hyökkäystä. Se voi olla osa suurempaa suunnitelmaa, Käihkö toteaa.

– Kysymys kuuluu, mitä tapahtuu keväthyökkäyksen jälkeen. Venäjä voi tehdä liikekannallepanon uudelleen. Venäläisillä on mahdollisuus käydä sotaa pidempään kuin Ukrainalla, joka on riippuvainen lännen tuesta. Ja länsimaat antavat vain vähän tukea silloin tällöin.

Käihkö muistuttaa, että länsi ei ole luvannut Ukrainalle pitkäaikaista tukea. Lisäksi sotilaallisen lisätuen saapuminen Ukrainaan kestää kuukausia.

– Siksi on epätodennäköistä, että Ukraina onnistuisi lopettamaan sodan keväthyökkäyksen jälkeen, vaikka he kuinka haluaisivat.