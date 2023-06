Ukrainan joukot etenivät Bahmutin ympärillä

Ukrainan viranomaiset sanoivat maanantaina, että maan asevoimien yksiköt olivat valloittaneet alueita Bahmutin pohjois- ja eteläpuolella.

Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov sanoi CNN:n mukaan, että yksiköt ”suorittavat hyökkäystoimia” kaupungin ympärillä.

Ukraina hyökkää useaan suuntaan maan itäosassa, totesi puolestaan varapuolustusministeri Hanna Maliar.

Ukrainan pääesikunnan mukaan venäläiset tekivät epäonnistuneita hyökkäyksiä Lymanin, Bahmutin ja Avdiivkan alueilla maanantaina. Marinkan sektorilla Ukrainan puolustusvoimat torjuivat kaikki kahdeksan vihollisen hyökkäystä.

Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja, kenraali Mark Milley sanoi, että vaikka Ukraina on ”erittäin valmistautunut” vastahyökkäykseen, on ”liian aikaista sanoa, mitä tuloksia tulee saavutetaan”.

Palkkasoturiyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin myönsi, että Ukrainan asevoimat ovat ottaneet takaisin aluetta Bahmutin pohjoispuolella. Ukraina on viime viikkoina käynnistänyt menestyksekkäitä vastahyökkäystä kaupungin pohjois- ja eteläosissa.

Venäjän puolustusministeriö puolestaan väitti, että sen joukot torjuivat Ukrainan joukkojen laajamittaista hyökkäystä itäisellä Donetskin alueella.

Venäjän armeijan lausunnon mukaan Ukraina olisi menettänyt 250 sotilasta kaatuneina ja tuhonneensa 28 panssarivaunua sekä 109 muuta panssaroitua ajoneuvoa, mutta esitti asiasta niukasti todisteita.

Osa Nova Kakhovkan padosta on tuhoutunut. Ukrainan mukaan Venäjän joukot räjäyttivät padon.

– Venäjän armeija on tehnyt uuden terroriteon. Se on räjäyttänyt Kakhovkan vesivoimalan. Vesi saavuttaa kriittisen tason viidessä tunnissa. Evakuointi vaara-alueelta on alkanut, Hersonin alueen sotilashallinnon päällikkö Oleksandr Prokudin sanoi.

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entisen komentaja, kenraali Mark Hertling toteaa, että tulvat alavirtaan Dnipro-joesta Mustallemerelle vaikuttavat myös Bug- ja Inhulet-jokiin.

– Tulvat vaikuttavat sekä Venäjän puolustusvyöhykkeeseen että mahdolliseen Ukrainan armeijan joen ylitykseen ja tulevaan hyökkäykseen Hersonissa, hän kirjoittaa Twitterissä.

– Tulvat myös rajoittavat tai pysäyttävät veden saannin Krimin kanavaan (ja juomaveden miljoonille ihmisille), ja voivat vaikuttaa Zaporižžjan ydinvoimalaitoksen jäähdytykseen, Hertling toteaa.

Flooding will also limit or stop water supply to Crimea Canal (and drinking water for millions of people), may affect cooling rods at the the Zap. nuclear plant and the already damaged Antonivsky Bridge.

Cities on both sides of the river (more on the eastern/left bank)…2/

— MarkHertling (@MarkHertling) June 6, 2023