Ukrainan joukot etenevät, venäläisiltä sotabloggareilta hälyttäviä viestejä

Venäläinen sotabloggarikanava Severnii Kanal kertoo, että Ukrainan joukot ovat edenneet Sumyn seudulla lähellä Varatšynea työntäen osia Venäjän 1443. moottoroidusta jalkaväkirykmentistä taaksepäin. Myös toinen sotabloggari Wargonzo kirjoitti, että Ukrainan joukot ovat päässeet etenemään Sumyn pohjoispuolella Kindrativkassa.

Viime viikolla Ukraina onnistui vapauttamaan Kindrativkan.

Sen jälkeen viikonloppuna ja alkuviikosta Venäjän joukot ovat tehneet melko tarkkarajaisia iskuja Sumyn pohjoispuolella. Sumyn alueella toimivan Ukrainan rajavartioston viestintä totesi, että Venäjän joukot käyttävät kahta erillistä hyökkäystaktiikkaa Pohjois-Sumyn alueella. Venäjä pommittaa pääsääntöisesti rajaa samalla kun pienet, 3–5 sotilaan ryhmät hyökkäilevät Hotinin ja Junakivkan seuduilla. Sunnuntaina ja maanantaina Venäjä iski Sumyn alueella Ukrainan asemiin yhteensä noin 30 liitopommilla.

Venäjän asevoimat avasi uuden hyökkäyssuunnan Sumyyn Venäjän Kurskin alueelta toukokuussa. Venäläisten mukaan hyökkäysten takana on ajatus ”puskurivyöhykkeen” luomisesta alueelle. Aiemmin heinäkuussa Venäjä väitti että Ukraina yrittäisi hyökätä uudelleen Kurskiin, josta Venäjä onnistu Pohjois-Koreasta tilattujen taistelijoiden avulla ajamaan Ukrainan asevoimat pois keväällä. Ukraina on kiistänyt aikeen, mutta venäläisten huoli voidaan tulkita hätäännykseksi tilanteesta, sillä se joutui panostamaan huomattavan paljon siihen, että sai Ukrainan elokuussa 2024 käynnistämän hyökkäyksen Kurskiin torjuttua.

Venäjälle tilanne aiheuttaa myös raskaita tappiota. Aiemmin heinäkuussa sotabloggarikanava Severni Kanalin mukaan 30. merijalkaväen rykmentti oli heikossa tilanteessa, 177. rykmentti ja 40. prikaati olivat menettäneet taistelukykynsä.

— Maanantaina osa 177. rykmentistä kieltäytyi menemästä taisteluun, 155. ei pysty ottamaan haltuunsa yhtä epäonnista kylää, yksi komppania on menetetty. 810. on taisteluvalmiudessa, mutta se ryntää suoraan eteenpäin ja on ”ihana” mahdollisuus menettää se, kanava kirjoitti ja syytti 155. prikaatin uutta komentajaa Sukhrab Ahmedovia tilanteesta.