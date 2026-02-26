Ukrainan jälleenrakennus maksaa 500 miljardia euroa

Ukrainan sodan jälleenrakennuksen kokonaiskustannukset ovat nousseet jo 588 miljardiin dollariin (noin 500 miljardia euroa), arvioi Ukrainan viranomaisten, Maailmanpankin, EU-komission ja YK:n yhteinen tuore raportti. Tämä on noin kolme kertaa Ukrainan vuoden 2025 bruttokansantuotteen verran.

Arviossa oletetaan jälleenrakennuksen tapahtuvan vuosikymmenen aikana. Vuotta aiemmin arvio kokonaiskustannuksista oli 524 miljardia dollaria.

Täysimittaisen sodan suorat tuhot olivat vuoden 2025 lopussa 195 miljardia dollaria (166 miljardia euroa), joka on noin 11 prosenttia enemmän kuin vuoden 2024 lopussa. Suurimmat tuhot keskittyvät asuinrakennuksiin, kuljetuksen ja logistiikkainfrastruktuuriin sekä energiasektoriin.

Viime vuoden aikana sodan tuhot kuljetussektorilla kasvoivat eniten (24 prosenttia) erityisesti rautatieverkostoon ja satamiin kohdistettujen iskujen takia. Energiasektorin tuhot lisääntyivät myös yli viidenneksellä vuoden 2025 aikana. Alueellisesti rintamalinjan lähellä olevat alueet ja suurkaupungit ovat kärsineet eniten.

Ukrainan talouden vuosikasvu hidastui viime vuonna hieman alle 2 prosenttiin, kun vuonna 2024 bruttokansantuotteen kasvu oli yli prosenttiyksikön nopeampaa, kertoo Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos (BOFIT) viikkokatsauksessaan.

Talouskasvua ylläpiti erityisesti kotitalouksien kulutus ja valtion menolisäykset ennen kaikkea puolustussektorin ja siihen liittyvien investointien kautta. Kotitalouksien ostovoimaa vahvisti reaalipalkkojen nopea, 7 prosentin kasvu. Vienti kasvoi maltillisesti, mutta kuljetusinfrastruktuurin tuhot rajoittivat kasvua.

Pula energiasta ja tärkeiden tuotantolaitosten menetykset supistivat teollisuustuotantoa viime vuonna 2,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kaivannaisalan tuotanto laski 11 prosenttia vuoden takaisesta, kun öljyn- ja kaasun tuotanto kärsi hyökkäyksistä ja Pokrovskin merkittävä hiilikaivosalue miehitettiin vuoden alkupuolella.

Pula koulutetusta työvoimasta ja sähkökatkokset erityisesti vuoden lopulla olivat merkittäviä pullonkauloja kaikilla teollisuuden aloilla.

Puolustusteollisuus ja erityisesti droonien tuotanto ovat nousseet Ukrainan talouden valopilkuiksi ja niistä odotetaan myös vientimenestystä tulevaisuudessa, BOFIT arvioi.

Ukrainan maatalouden satomäärät olivat viime vuonna hieman edellisvuotta korkeammat, vaikka sadonkorjuu toteutettiin tavallista myöhemmin sääolojen takia. Ukrainan tärkeiden tuotantoviljojen hinnat olivat kuitenkin alamaissa, mikä laski maataloustuotannon arvoa.

Venäjän laajamittaisesta energiainfrastruktuuriin kohdistuneesta tuhoamiskampanjasta huolimatta energiasektorin tuotantomäärät laskivat vuonna 2025 vain 2,2 prosenttia. Vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana hajautetut uusiutuvan energian ratkaisut mahdollistivat tuotantomäärien pysymisen vuoden 2024 tasoa korkeammalla, mutta vuoden viimeisen neljänneksen aikana tilanne heikentyi selvästi.