”Meidän vaihtoehdoksemme jää varautua Donald Trumpiin”

Kansanedustaja Jarno Limnellin (kok.) mukaan Suomen on varauduttava vallanvaihtoon Valkoisessa talossa ja Yhdysvaltojen läsnäolon vähentymiseen Euroopassa.

– Yhdysvallat on maailman ainoa suurvalta. Juuri nyt sen sisäpoliittinen polarisaatio ruokkii globaalia vastakkainasettelua. Ilmiö ei ole uusi, mutta huolestuttavaa on, ettei sille näy loppua: ennemmin vaikuttaa siltä, että nationalismi, protektionismi ja kansainvälisestä yhteistyöstä irtaantuminen on vasta alussa, Limnell kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

– Venäjä ei välitä sopimuspohjaisesta maailmanjärjestyksestä, Kiina ei välitä ihmisoikeuksista ja nyt Yhdysvallatkin vaikuttaa sulkeutuvan muulta maailmalta ennennäkemättömällä tavalla, hän jatkaa.

Tällä hetkellä Limnellin mukaan näyttää todennäköiseltä, että Donald Trump voittaa presidentinvaalit marraskuussa.

– Suomi ei valitse USA:n presidenttiä eikä käytä äänivaltaa sen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, joten meidän vaihtoehdoksemme jää varautua ja sopeutua. Parhaiten tämä onnistuu, kun Naton eurooppalaiset jäsenmaat jatkavat oman puolustuksensa vahvistamista, Limnell kirjoittaa.

Puolustusliitto Natossa 23 maata 32:sta on saavuttanut puolustusbudjettitavoitteen eli kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta. Myös Ukrainan tukeminen on Limnellin mukaan ottanut hitaita mutta varmoja askeleita eteenpäin.

– Takapakkia ei ole varaa ottaa missään Euroopan maassa: ei Unkarissa eikä Saksassa. Ukrainan ja Euroopan turvallisuus kulkevat käsi kädessä, ja sen eteen meidän on töitä tehtävä. Suomen etu on vahva Eurooppa, tapahtui muualla maailmalla mitä tahansa – ja oli Yhdysvaltain presidentti kuka tahansa.