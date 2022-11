Ukrainan isku huolettaa Venäjän komentajia – ”maihinnousualukset haavoittuvia”

Britannian puolustusministeriö kiinnittää huomiota tiedustelukatsauksessaan Ukrainan väitettyyn iskuun Sheskharisin öljyterminaalia vastaan Venäjän Mustanmeren rannikolla Novorossijskin satamassa. Paikkakunta sijaitsee miehitetyn Krimin niemimaan itäpuolella.

Venäjän Mustanmeren laivaston merkittävä tukikohta on lähellä öljyterminaalia.

Useat venäläiset ja ukrainalaiset tiedotusvälineet kertoivat viime viikon perjantaina satamaan kohdistuneesta hyökkäyksestä. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Venäjän Mustanmeren laivasto siirsi sukellusveneitään Novorssijskiin aikaisemmin syksyllä, kun Krimin turvallisuustilanne oli heikentynyt. Julkisuudessa on arvioitu, että Ukraina olisi tehnyt öljysatamaan samankaltaisen iskun kauko-ohjattavilla räjähdeveneillä kuin aiemmin Sevastopolissa.

– Venäläiset komentajat ovat todennäköisesti huolissaan Novorssijskiin sijoitettuihin maihinnousualuksiin kohdistuvista uhista, tiedustelukatsauksessa todetaan.

– Nämä alukset ovat suhteellisen haavoittuvia ilman saattajia, ja niillä on ollut yhä tärkeämpi rooli Venäjän Ukrainassa olevien joukkojen huoltamisessa Kertsinsalmen sillan vaurioiduttua lokakuussa.

Ukrainan väitettyä yöllistä iskua Sheskharisin öljyterminaaliin on pidetty strategisesti merkittävänä, sillä se sijaitsee 675 kilometrin päästä Ukrainan hallitsemasta rannikosta. Eri asiantuntijoiden mukaan Ukraina saattaa pystyä nyt uhkaamaan yhä kauempana sijaitsevia kohteita.

– Mikä tahansa osoitus Ukrainan kyvystä uhata Novorossijskia olisi erittäin todennäköisesti uusi strateginen haaste Venäjän Mustanmeren laivastolle, tiedustelukatsauksessa sanontaan.

– Se myös heikentäisi entisestään Venäjän jo ennestään laskenutta merellistä vaikutusvaltaa Mustallamerellä.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/5qYY4RI3xB

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hI41BWWlTG

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 22, 2022