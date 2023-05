Ukrainan ilmavoimien kenraali: Hallitsisimme taivasta 48 F-16-hävittäjällä

Ukrainan ilmavoimien prikaatikenraali Serhii Golubtsov arvioi Radio Free Europen haastattelussa, kuinka monta F-16-hävittäjää Ukraina tarvitsee toimiakseen tehokkaasti hyökkäyssotaa käyvää Venäjää vastaan.

– Yksittäisen operaation suunnittelu ja toteuttaminen vaatii ainakin yhden laivueen, vähintään 12–16 konetta, hän toteaa.

Golubtsovin mukaan ukrainalaiset kuitenkin haluavat ja tarvitsevat enemmän F-16-hävittäjiä numeerisesti ylivoimasta vihollista vastaan.

– Jos saamme kasaan 3–4 laivuetta (48–64 F-16-hävittäjää), voimme saavuttaa ilmaherruuden tietyllä alueella ja pakottaa vihollisen lopettamaan jatkuvat ilmaiskut kyseisellä puolustussektorilla, hän kertoo.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on linjannut, että Yhdysvallat sallii amerikkalaisvalmisteisia koneita operoivien liittolaistensa toimittaa niitä halutessaan Ukrainalle. Yhdysvallat on myös valmis kouluttamaan ukrainalaislentäjiä. Joitakin pilotteja on jo vieraillut Yhdysvalloissa koulutuksessa.

– Emme saa tietenkään kaikkea tarvitsemaamme yhdeltä istumalta, Golubtsov sanoo.

– Mutta jo pieni määrä hävittäjiä, jotka pystyvät laukaisemaan ohjuksen yli 100 kilometrin etäisyydeltä, saa vihollisen reagoimaan ja ajattelemaan riskejä.