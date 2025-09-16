Ukrainan ilmapuolustus voi olla luultua heikompi

Ukrainalla on ollut vaikeuksia torjua kuluneen vuoden aikana kiihtyneitä Venäjän ilmahyökkäyksiä.
Maan ilmatilaan lähetetään aalloittain räjähdedrooneja ja harhautusmaaleja vaihtelevia reittejä pitkin todellisen kohteen peittämiseksi. Kohteisiin isketään samalla kymmenillä risteilyohjuksilla ja ajoittain myös ballistisilla ohjuksilla.
Lennokkien lentoreitit on suunniteltu kiertämään peltoaukeat ja seuraamaan jokia ja metsämaastoa. Tämä vaikeuttaa Ukrainan liikkuvien ilmatorjuntaryhmien toimintaa.
Ukrainan NISS-tutkimuslaitoksen analyytikko Mykola Bielieskov arvioi Moskovan tuottavan noin 30 000 hyökkäysdroonia vuodessa. Kuukausituotanto oli aiemmin parinsadan lennokin luokkaa, mutta lähitulevaisuudessa jopa 6 000 droonia kuukaudessa.
Kremlin käyttämät droonit ovat edistyneet teknisesti vuosi vuodelta ohjausjärjestelmien, häirintäsuojauksen ja taistelukärkien suhteen. Bielieskovin mukaan Venäjän lennokit myös lentävät yhä korkeammalla.
– Ne lentävät aalloissa tai ryhmissä riippuen ohjelmoinnista. Joten kyse on mittakaavasta ja muutoksista Venäjän taktiikoissa, analyytikko sanoo New York Timesille.
Ukrainan hajautettu ilmapuolustusmalli koostuu raskailla konekivääreillä varustetuista liikkuvista partioista, elektronisesta häirinnästä ja kalliista länsimaisista ohjuksista. Ilmatorjunnan tueksi kehitetään lisäksi uudenlaisia drooneja.
Sotilasasiantuntija Konrad Muzyka sanoo suhtautuvansa epäilyksellä Ukrainan ilmavoimien ilmoittamiin lukuihin alasammutuista kohteista. Hän uskoo tilanteen olevan todellisuudessa synkempi.
– Luulen heidän ampuvan alas vähemmän drooneja kuin mitä he ilmoittavat, Muzyka toteaa.
