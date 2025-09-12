Hurjat luvut Venäjän droneista – ”Puolustuksessamme on kriittinen aukko”

Tunnettu puolalainen puolustusasiantuntija Konrad Muzyka katsoo venäläisten lennokkien tunkeutumisen Puolaan kertovan karua kieltä länsimaiden varautumisesta.
Venäjän asevoimien toimintaa seuraavan Rochan Consulting -analyysiyhtiön perustaja ei säästele sanojaan.
Muzyka muistuttaa Puolan panostaneen viime vuosina valtavasti asevoimien korkean tason kykyjen nopeaan kehittämiseen. Puola on tehnyt hankintapäätöksiä esimerkiksi Patriot-ilmatorjuntajärjestelmistä, Apache-taisteluhelikoptereista, F-35-hävittäjistä ja edistyneistä raketinheitinjärjestelmistä.
– Pohja-ajatus on ollut selkeä: Puolan asevoimien on oltava valmiina torjumaan vihollinen, jolla on vastaavat tavanomaiset kyvyt. Sota Ukrainassa on kuitenkin heikentänyt perustavanlaatuisesti Venäjän kykyä suorittaa suuren luokan operaatioita teknologisesti edistynyttä vastustajaa vastaan, Konrad Muzyka kirjoittaa X:ssä.
Linja on ollut pitkälti sama muissakin Venäjän lähimaissa – Suomi mukaan lukien.
– Venäjä on vastauksena näihin rajoitteisiin siirtynyt kohti matalamman tason järjestelmien massatuotantoa, hakien määrää laadun sijaan, asiantuntija jatkaa.
Konrad Muzykan mukaan tämä tilanne on luonut suoranaisen paradoksin.
– Puolan asevoimien voi väittää olevan paremmissa asemissa käymään korkean intensiteetin tavanomaista sotaa kuin sen pääasiallisen vastustajan. Samaan aikaan se ei kuitenkaan ole riittävän varautunut vastaamaan edullisten miehittämättömien järjestelmien massamaiseen käyttöön.
Vastaavasta ongelmasta ovat varoitelleet muutkin asiantuntijat viime aikoina. Ongelma on nähty kaksiosaisena. Ensinnäkin Euroopan mailta puuttuu ampumatarvikkeiden määrät ja kustannukset huomioiden järkevä keino torjua suuria määriä verrattain edullisia lennokkeja. Lisäksi Euroopalla ei ole tavanomaisiin syvälle Venäjälle yltäviin asejärjestelmiin perustuvaa todellista pelotetta.
xxx
Konrad Muzykan mukaan Venäjän sodankäynnin tapaa arvioidaan aivan väärin. Hänen mukaansa kyse on ennen kaikkea dronekehityksen puutteellisesta ymmärryksestä.
Asiantuntija lyö pöytään hurjia lukuja ja listaa Venäjän linjauksia.
– Venäjä valmistaa karkeasti arvioiden noin 70 000 Shahed-pohjaista lennokkivarianttia ja hämäysmaalia vuodessa. Taktisella tasolla käytännössä jokainen yksikkö tullaan varustamaan tiedustelukykyisillä lennokeilla. Venäjä rakentaa operatiivisella tasolla miehittämättömien ajoneuvojen rykmenttejä sotilaspiirirakenteisiin, todennäköisesti Rubikon-ohjelman alaisuudessa. Etulinjan yksiköt tullaan niin ikään varustamaan Shahedeilla vihollisen asemiin kohdistuvia taktisia iskuja varten.
Tältä pohjalta ajatus siitä, että Puola tai muut Nato-maat voisivat käydä sotaa ainakaan konfliktin alkuvaiheessa haluamillaan ehdoilla on Muzykan mukaan yltiöpäisen optimistinen.
Asiantuntijan mukaan on puolustuksen ”kriittinen aukko”, että Venäjän lennokkien massatuotantoon vastaamiseen ei ole olemassa räätälöityä läntistä hankintaohjelmaa.
Puolan lennokkitapaus on Muzykan mukaan vain väläys siitä, mitä voisi tapahtua, jos tällaisista tunkeutumisista tulee rutiinia.
Hän pitää kestämättömänä, että korkean tason kykyjä kuten F-16- tai F-35-hävittäjiä ohjuksineen käytetään lennokkien torjuntaan.
– Assymetria Venäjän matalan kustannuksen hyökkäysjärjestelmien ja Puolan kalliiden puolustustoimien välillä on korostunut.
Konrad Muzyka pitää aivan yhtä huolestuttavana sitä, miten lennokkeja voitiin jättää torjumatta, jos katsottiin, etteivät ne muodosta välitöntä kineettistä uhkaa.
– Geranin kaltaiset järjestelmät voivat kantaa räjähdekuormia viiteen kiloon asti tai tiedustelulaitteita. Niiden salliminen vapaasti Puolan ilmatilaan periaatteessa antaa vastustajalle mahdollisuuden suorittaa tiedusteluoperaatioita, miten se tahtoo.
Asiantuntijan mukaan tilanne edellyttää kerroksittaisen lennokkipuolustuksen rakentamista.
– Tämä vaatii sijoituksia matalan tason järjestelmiin, elektroniseen sodankäyntiin, lyhyen kantaman ilmapuolustukseen, ilmatorjuntatykkeihin ja lennokkien torjunnan järjestelmiin.
– Ilman tällaisia toimia jokainen Venäjän eskalaatio tulee pahentamaan Puolan asymmetrisiä heikkouksia samalla kun se kiihdyttää sen kaikkein arvokkaimpien taistelukykyjen kulumista.
LUE MYÖS:
Ukrainaa moukaroidaan nyt tavalla, jonka edessä Suomi olisi aseeton
And for English speakers.
The fallout from yesterday’s events provides an opportunity for a preliminary assessment. Over the past several years, Poland has pursued an accelerated procurement strategy, prioritising high-end capabilities such as Patriot air defence systems, Apache… https://t.co/g7nMxpUaoT
— Konrad Muzyka – Rochan Consulting (@konrad_muzyka) September 11, 2025