Ukrainan hävittäjälentäjä: Vihollinen oppii jatkuvasti

Virolainen Postimees -lehti on haastatellut ukrainalaista hävittäjälentäjää. Vadim Voroshilov kertoo, että Venäjän armeija on muuttanut taktiikkaansa.

– Kyllä, he oppivat. Keksimme itse uusia taktiikoita, ja he vastaavasti löytävät yhtä lailla sopivan vastareaktion meidän taktiikallemme. Mielestäni on loogisesti virheellistä väittää, että olemme sodassa jonkinlaisia mobilisoituja rikollisia vastaan. Kaikki haluavat elää, joten myös he oppivat. Se ei ole helppoa, lentäjä toteaa.

Voroshilov toteaa, että venäläiset ovat teknisesti ukrainalaisia edellä.

– Lentokoneet on varustettu nykyaikaisilla ohjuksilla ja ohjatuilla pommeilla.

– Pahinta on, että viime vuoden elokuusta lähtien he ovat alkaneet käyttää pitkän kantaman R-37M -ohjuksia. Nämä ovat erittäin vakavia ohjuksia, joiden kantama on jopa 200 kilometriä.

Ukrainalainen hävittäjälentäjä kertoo, että vihollinen pystyy hyökkäämään Ukrainaan lentämättä sen ilmatilaan. Venäläisten hävittäjät työskentelevät hänen mukaansa 5–6 kilometrin korkeudella ja eivät osu Ukrainan ilmapuolustusjärjestelmän toiminta-alueelle.

– Meillä ei ole varaa sellaiseen ylellisyyteen. Työskentelemme erittäin matalilla korkeuksilla päästäksemme mahdollisimman lähelle etulinjoja, Voroshilov sanoo.

Hävittäjälentäjät joutuvat sodassa fyysisille äärirajoille.

– Kun teimme töitä 24 tuntia vuorokaudessa, se oli erittäin vaikeaa. Monille kehittyi nikamien välisiä tyriä ja muita. Tällä hetkellä etulinja on hieman vakiintunut. Tästä on tullut helpompaa. Kierroksen jälkeen on mahdollisuus levätä ja toipua, hän toteaa.

– Minulla oli tilanne, jossa taistelulennon jälkeen jalkojeni alaosa kieltäytyi toimimasta. Jonkinlainen hermo puristui ja siinä se oli. No, puolitoista viikkoa kuntoutusta ja hoitoa riitti minulle ja palasin kierrolle.